Премьер Израиля заявил, что страна больше не потерпит обстрелов своей территории из Ливана

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Армия и власти Ливана должны взять на себя ответственность за происходящее в их стране, так как Израиль не потерпит более обстрелов своей территории. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер Израиля заявил, что страна больше не потерпит обстрелов своей территории из Ливана

“Государство Ливан и ливанская армия должны взять на себя ответственность за то, что происходит на их территории. Государство Израиль не допустит более обстрелов своей территории”, — распространила высказывания премьера его канцелярия.

6 августа с ливанской территории по Израилю были выпущены 19 ракет, три из которых упали в Ливане, десять были перехвачены, а еще шесть разорвались в незаселенной местности на севере еврейского государства. До этого северные районы Израиля подвергались ракетным обстрелам из Ливана 4 августа и 20 июля.

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