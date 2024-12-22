Прокремлівський прем’єр Грузії пригрозив президентці Зурабішвілі в’язницею

«Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі», – Іраклій Кобахідзе про Саломе Зурабішвілі

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після завершення терміну повноважень. Він також попередив про її можливість ув’язнення у разі непокори. Про це повідомляє Sova.

Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді та порадив їй утриматися від зустрічей з опозицією і не оголошувати нових парламентських виборів.

«Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня (термін закінчення повноважень Зурабішвілі, – Главком), але я запевняю вас, що станеться не так багато», – зауважив Кобахідзе.

Він також сказав про можливі наслідки для президентки у разі порушення закону: «Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу».

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі. // Главком