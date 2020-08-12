Протесты в Беларуси. С государственных телеканалов увольняются журналисты (обновляется)
В Минске и других городах Беларуси 10 августа возобновились акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз якобы победил Александр Лукашенко.
9 августа вечером по всей стране прошли многочисленные демонстрации – их жестоко разогнал ОМОН: Для разгона мирных митингов силовики применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, отмечает Настоящее Время.
Вечером 10 августа в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных городах был перекрыт доступ в центр: на главных площадях и центральных улицах находится ОМОН, выставлены ограждения, закрыто движение, сообщает TUT.BY.
Горожане стали выходить на спонтанные акции протеста, автомобили сигналили и блокировали дороги. Параллельно с этим в Минске и других городах Беларуси проходят жесткие задержания, в столице силовики стреляли резиновыми пулями по журналистам.
В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Беларуси. По информации ведомства, около 23.00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
По версии протестующих, омон забросал светошумовыми гранатами людей.
Белорусские силовики применяли для разгона протестов в Минске светошумовые гранаты производства Чехии. По данным правозащитников, одна из гранат попала в человека, который умер от ожогов: официальные лица в Беларуси информацию о гибели людей во время столкновений демонстрантов с милицией пока не подтверждают.
Протестующие в Минске опубликовали фотографии гранат, которые производит чешская компания Zeveta Ammunition. Она занимается производством и продажей различных светошумовых и газовых гранат для полиции и охранных компаний. На гранатах, использованных в Минске, можно прочитать надпись по-чешски – Zásahová výbuška P1, также на них видна дата – 2012 год.
В отношении Беларуси с 2011 года действуют санкции на поставки оружия и средств, используемых для подавления протестов. Чехия при этом является членом Евросоюза и должна выполнять условия эмбарго. Однако, как пишет Радио Свобода, непонятно, идет речь о годе изготовления либо о сроке годности гранат. Современные светошумовые гранаты того же производителя выпускаются в новой упаковке, хотя ранее они действительно производились в алюминиевом корпусе.
10 августа
23:30
ЛЮДИ НАЧАЛИ СБИВАТЬ МАШИНАМИ ОМОН! pic.twitter.com/CCRgzb42ZA
— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020
🔴Вже зараз можна говорити про органічні білоруські особливості протесту.🔺 блокування вулиць машинами як акція протесту…
Geplaatst door Olga Khudetska op Maandag 10 augustus 2020
Схоже, що в Мінську протестувальники обстрілюють ОМОН фейерверком.pic.twitter.com/ZwXGa0mRZA
— Громадське радіо (@HromadskeRadio) August 10, 2020
11 августа
01:40
Коктейли Молотова, водометы и баррикады в Минске.
Коктейли Молотова в Минске pic.twitter.com/vEZuB6txoI
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2020
Разгоняют людей водометами pic.twitter.com/8kY3LsiiEz
— Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020
Барыкады каля Рыгі pic.twitter.com/Z95FSGVqIg
— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020
13:30
Кандидат от белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны с видеобращением
«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все, но, наверное, я и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла для себя очень тяжелое решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — заявила она.
Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, сообщила TUT.BY ее доверенное лицо Ольга Ковалькова. По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы».
Накануне Тихановская заявила, что считает себя победителем прошедших выборов.
«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — заявила Тихановская. «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета и мы будем доказывать все нарушения», — добавила Тихановская.
Протесты в Белоруссии начались в ночь на понедельник, когда тысячи людей вышли на улицы, протестуя против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Соратники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской озвучили итоги проведенных ими экзитполов, которые показали, что за Тихановскую проголосовали более 80% белорусов. Отдельные избирательные участки также сообщили, что согласно реальным результатам выборов президента победа досталась Тихановской.
При каких обстоятельствах было записано это обращение, неясно. Ролик опубликовал провластный анонимный телеграм-канал «Желтые сливы». На Тихановской та же одежда, которая была на ней вчера днем, когда она ходила в ЦИК. Тихановская читает свой текст с листа, не глядя в камеру
Видео Тихановской с призывом не выходить на улицы, судя по всему, действительно было записано в помещении ЦИК Беларуси. Помимо совпадающего фона с жалюзи, нам удалось найти и кадры с аналогичным диваном в кабинете главы ЦИК, сообщает @CITeam_ru.
13:46
16:57
В штабе Тихановской призвали Лукашенко мирно передать власть народу
Штаб выразил поддержку демонстрантам
Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил действующему руководству страны начать диалог о мирной передачи власти народу. Также в штабе выразили поддержку участникам акций протестов.
Об этом сообщает «Наша Нива».
В своем заявлении представители Тихановской призвали власть отказаться от насилия в отношении мирных граждан.
«Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», — говорится в заявлении штаба.
Отметим, в Беларуси уже третий день продолжаются протесты в связи с результатами президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, победу в выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом Тихановская подала протест на результаты выборов, который принял ЦИК. // РБК-Украина
12 августа
08:50
Бронированный автомобиль силовиков протаранил легковушку с ребенком
В Гродно, где, как и в других городах Беларуси продолжаются протесты против нарушения при подсчете на выборах президента страны, в ночь на 12 августа бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, отчего пострадал 5-летний ребенок.
Об этом передает NEXTA.
«В машине, которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали, что нужна операция. Мужа задержали», — рассказывает очевидец жуткого инцидента.
Пострадавшие рассказали, что не сигналили, а «просто ехали». В ответ силовики утверждали, что пострадавшие граждане «сами виноваты» и задержали водителя.
Позже стало известно, что в том же Гродно силовики устроили жесткий разгон акции протеста, который продолжили с изощренной жестокостью, передает TUT.by.
Так, около десятка протестантов пытались спастись от дубинок спецназа и забежали в магазин, но вслед за ними туда ворвались ОМОНовцы и жестоко избили их.
Среди задержанных в магазине оказались журналисты, беременная жена одного из них и еще несколько человек.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду силовики начали применять против участников протестов светошумовые гранаты и резиновые пули, а также избивать их без всякой на то причины. В ответ на проявляемую жестокость в ЕС пригрозили руководству страны санкциями и значительным ухудшением отношений.
09:55
13:25
«Ребята, у нас ад»: жительница Минска эмоционально рассказала о ситуации в Беларуси
Жительница Минска Лилия Ахремчик, которая принимает участие в протестах против фальсификации результатов выборов президента, рассказала, что происходит в городе и республике в целом.
Об этом она написала в Facebook, отметив в самом начале, что в Беларуси большие перебои с работой интернета.
«Ребята, у нас ад. Никто не ожидал и не был готов к такому. Лукашенко развязал войну против белорусского народа. Я не знаю, чем и как ОМОНу промывают мозги, может, и впрямь рассказывают про какие-то иностранные вторжения, но они ведут себя, как звери и даже хуже», — отметила она.
По словам женщины, люди выходят на митинги по всей стране — в городах и городках. Эти акции протеста носят мирный характер, однако в ответ силовики используют светошумовые гранаты, стреляют резиновые пули, которые разрывают тело, газ, заливают из водометов.
«Люди просто стоят, хлопают и скандируют «Жыве Беларусь». А потом налетают омоновцы. Как эти твари избивают своих же сограждан! Люди, это так страшно!!!! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его», — пишет минчанка.
Она добавила, что силовики бьют всех, не обращая внимания на возраст и пол.
«Они хватают и бьют людей во дворах, вообще не заморачиваясь законностью и причастностью людей. Просто всех подряд хватают. И при этом говорят: «Хотели перемен? Получайте!». Одной девушке в бусе омоновец отбивал кисти рук и приговаривал: «Все равно некому жаловаться». Другую девушку тащили за волосы по земле. Они бьют и кидают в автозаки детей!!! Похоже, им дали абсолютный карт-бланш. Говорят, со дня на день введут комендантский час», — написала она.
Лилия Ахремчик также рассказала, что медикам пытались запретить оказывать помощь активистам и выезжать на вызовы без милиции, но те сопротивляются.
«Люди, пожалуйста, не верьте никакой пропаганде, среди нас нет боевиков. Люди из подручных средств сооружают баррикады, чтобы защититься от гранат и пуль. Вчера был бой на Пушкинской — Спортивной — Каменной горке и в районе супермаркета Рига, в предыдущую ночь, после выборов — на Стелле и в центре. Люди приходят с голыми руками, а их уничтожают! Лукашенко развязал геноцид против своего народа! В то же время по БТ крутят ролики, как прекрасно прошли выборы и как подростки по наводке Нехты (телеграм-канала, — УНИАН) организовывают бойню. Мы не подростки! Люди приходят целыми семьями. Рядом со мной вчера стояла женщина 58 лет», — эмоционально отметила женщина.
Уровень поддержки Александра Лукашенко на выборах женщина оценила от 5% до 13% — именно столько получилось на участках, где честно считали голоса. Она также рассказала, что неофициальные данные говорят о восьми погибших протестующих по стране.
14:20
Силовикам рассказывают, что выходят люди, которым платят по $5, украинцы и русские
Житель Минска Евгений Гончаров, который участвовал в протестах в Минске в последние три ночи и был свидетелем разгона протестов в микрорайоне Серебрянка в ночь на 12 августа, рассказал Настоящему Времени о том, что там происходило. В телеграм-каналах сообщали о нескольких мощнейших взрывах и очередях хлопков в том районе – со стороны пересечения улиц Рокоссовского и Плеханова.
– Какая атмосфера в Минске сейчас?
– В принципе, по утрам в городе относительно спокойно, все основные протесты начинаются после обеда. Вечером жутко, потому что мы наблюдаем необоснованную жестокость.
Вчера в Серебрянке я видел три буса (микроавтобуса) с ОМОНом и два автозака. И, когда люди начали скандировать, со дворов начали заезжать люди в гражданском, в бусах, в различных машинах. Они начали выхватывать и избивать людей. Людей в Серебрянке было человек 300-400. Они просто скандировали, стояли на дороге, на остановках, на газоне. Машины блокировали передвижение, поэтому ОМОН, когда шел по дороге, просто бил по машинам, по стеклам, по зеркалам. Кто сигналил (в знак протеста) – ему старались максимально ударить машину.
– Как на это реагировали люди и прохожие?
– Я скажу так: слава богу, что включили интернет и на данный момент люди стали получать больше информации о том, что происходит. Пока в городе шок и паника – от той жестокости, которая происходит в городе.
– Чем вы можете объяснить эту жестокость со стороны силовиков?
– Наверное, эту жестокость ничем нельзя объяснить. У меня есть информация от семьи сотрудника милиции: что выходят люди, которым платят по $5, и в основном это украинцы и русские, а все нормальные белорусы сидят дома. Это та информация, которая у них в семье звучит, соответственно, такая информация, скорее всего, доносится в МВД. Искажения совершенные!
– Но они в это верят?
– Ну если они так говорят – значит да, верят.
– Расскажите пожалуйста, что происходит по ночам в Минске?
– Ориентировочно до двух часов ночи все более активно. Если люди собираются массой – то их, к сожалению, разбивают, чтобы люди разбегались по дворам и улицам. Когда основной поток людей расходится, силовики стараются вылавливать людей маленькими группами и жестко их избивают и задерживают.
– Что при этом говорят? На основании чего задерживают, почему бьют?
– Ничего не говорят. Никто ничего не объясняет. Жестокость необоснованная. У людей дикий страх и чувство несправедливости.
– Вы лично видели раненых?
– Раненых я видел уже 9 августа, и вчера они тоже были. Мы стояли на метро «Проспект Рокоссовского», там были раненые. В ребят стреляли резиновой дробью, как уже три дня подряд.
– Как им оказывали помощь?
– Собственными средствами. Кто-то приносил бинты, у кого-то с собой была вода. Там были «скорые», но люди уже опасаются, боятся «скорых», потому что знают, что это может быть не «скорая».
– Потому что внутри может находиться спецназ?
– Да, это уже неоднократно замечали, в течение нескольких дней. Они просто едут в толпу, разгоняют, рассекают ее. Люди думают, что это медики, а там открыты форточки и люди в масках массово сидят внутри.
– Вы сегодня будете выходить на новые протесты?
– Да. И люди, которые со мной были, тоже пойдут. С сегодняшнего дня в Беларуси снова включили интернет, и у людей появился доступ к информации. Мне кажется, что, возможно, даже еще больше людей подтянется.
– А вам не страшно?
– Страшно, мне кажется, всем. Но когда ты понимаешь, что может кто-то из твоей семьи пострадать за то, что ты имеешь мирную, хоть и иную точку зрения – это же беззаконие! Так не должно быть: что в мирных людей, которые просто стоят на газоне, стреляют и жестко их избивают. Бояться вечером просто выйти, потому что тебя могут избить? Все люди в недоумении от происходящего.
– А во всеобщую забастовку в Беларуси вы верите?
– Что касается забастовок: на основных предприятиях в Беларуси люди работают возрастные, молодежь и активное население работают в частном секторе. Поэтому сложно побудить менее активное население остановить работу.
23:55
С государственных телеканалов Беларуси увольняются журналисты
За вчера и сегодня уволились семь сотрудников.
На фоне новостей о массовых протестах, которые проходят по всей Беларуси вот уже более трех дней, белорусские журналисты начинают увольняться с государственных телеканалов и радиостанций.
Об этом сообщает tut.by.
Только за вчера и сегодня уволились семь сотрудников, среди них — журналисты «Беларусь 1», СТБ, Первого канала белорусского радио. Некоторые пишут о своем уходе в соцсетях.
Журналисты и ведущие государственных телеканалов увольняются из-за насилия против демонстрантов.
В течение последних дней уволилась ведущая белорусского СТВ (Столичное телевидение) Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.
Ведущая утреннего кулинарного шоу Бородкина написала в фейсбуке, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора, сообщает tut.by.
«Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!» — написала она в посте.
Об увольнении сообщил ведущий Агентства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы.
«Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 1″. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз», — сообщил он.
Также уволилась ведущая телешоу «Доброе утро, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1» Вера Каретникова.
Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.
Видеообращение о своем увольнении записал ведущий известной в стране военной программы «Арсенал» Владимир Бурко.
Напомним, белорусские силовики жестко задержали в Минске двоих граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом.
Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. 12 августа глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они «становятся между нарушителями и силами правопорядка. // LB.ua
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