Протесты в Беларуси: силовики задержали более 300 человек

На акциях “Марш народного обвинения” в Минске задержаны более 300 человек

Об этом пишет УНН со ссылкой на “Медиазону. Беларусь”.

В Минске в воскресенье, 13 декабря, прошла серия акций протеста, носившая название “Марш народного обвинения”. Участники, как и последние несколько воскресных акций, выходили на улицы небольшими группами в разных районах Минска, а не собирались в одну колонну, отмечает “Медиазона. Беларусь”.

По данным правозащитного центра “Вясна”, в Минске задержаны более 180 человек, участвовавших в протестной акции (обновляемый список задержанных). Еще около 30 человек задержаны за протесты в других городах Беларуси.

Среди задержанных в Минске выпускающий редактор Telegram-канал Onliner Николай Градюшко и журналист Геннадий Веретинский.

Позже ГУВД Мингорисполкома объявило, что в Минске “за нарушение законодательства о массовых мероприятиях” задержаны более 300 человек.