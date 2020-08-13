Протесты в Беларуси. В Беларуси силовики выступают против жесткости коллег. Их начали задерживать (обновляется)

13:25

«Ребята, у нас ад»: жительница Минска эмоционально рассказала о ситуации в Беларуси

Жительница Минска Лилия Ахремчик, которая принимает участие в протестах против фальсификации результатов выборов президента, рассказала, что происходит в городе и республике в целом.

Об этом она написала в Facebook, отметив в самом начале, что в Беларуси большие перебои с работой интернета.

«Ребята, у нас ад. Никто не ожидал и не был готов к такому. Лукашенко развязал войну против белорусского народа. Я не знаю, чем и как ОМОНу промывают мозги, может, и впрямь рассказывают про какие-то иностранные вторжения, но они ведут себя, как звери и даже хуже», — отметила она.

По словам женщины, люди выходят на митинги по всей стране — в городах и городках. Эти акции протеста носят мирный характер, однако в ответ силовики используют светошумовые гранаты, стреляют резиновые пули, которые разрывают тело, газ, заливают из водометов.

«Люди просто стоят, хлопают и скандируют «Жыве Беларусь». А потом налетают омоновцы. Как эти твари избивают своих же сограждан! Люди, это так страшно!!!! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его», — пишет минчанка.

Она добавила, что силовики бьют всех, не обращая внимания на возраст и пол.

«Они хватают и бьют людей во дворах, вообще не заморачиваясь законностью и причастностью людей. Просто всех подряд хватают. И при этом говорят: «Хотели перемен? Получайте!». Одной девушке в бусе омоновец отбивал кисти рук и приговаривал: «Все равно некому жаловаться». Другую девушку тащили за волосы по земле. Они бьют и кидают в автозаки детей!!! Похоже, им дали абсолютный карт-бланш. Говорят, со дня на день введут комендантский час», — написала она.

Лилия Ахремчик также рассказала, что медикам пытались запретить оказывать помощь активистам и выезжать на вызовы без милиции, но те сопротивляются.

«Люди, пожалуйста, не верьте никакой пропаганде, среди нас нет боевиков. Люди из подручных средств сооружают баррикады, чтобы защититься от гранат и пуль. Вчера был бой на Пушкинской — Спортивной — Каменной горке и в районе супермаркета Рига, в предыдущую ночь, после выборов — на Стелле и в центре. Люди приходят с голыми руками, а их уничтожают! Лукашенко развязал геноцид против своего народа! В то же время по БТ крутят ролики, как прекрасно прошли выборы и как подростки по наводке Нехты (телеграм-канала, — УНИАН) организовывают бойню. Мы не подростки! Люди приходят целыми семьями. Рядом со мной вчера стояла женщина 58 лет», — эмоционально отметила женщина.

Уровень поддержки Александра Лукашенко на выборах женщина оценила от 5% до 13% — именно столько получилось на участках, где честно считали голоса. Она также рассказала, что неофициальные данные говорят о восьми погибших протестующих по стране.

14:20

Силовикам рассказывают, что выходят люди, которым платят по $5, украинцы и русские

Житель Минска Евгений Гончаров, который участвовал в протестах в Минске в последние три ночи и был свидетелем разгона протестов в микрорайоне Серебрянка в ночь на 12 августа, рассказал Настоящему Времени о том, что там происходило. В телеграм-каналах сообщали о нескольких мощнейших взрывах и очередях хлопков в том районе – со стороны пересечения улиц Рокоссовского и Плеханова.

– Какая атмосфера в Минске сейчас?

– В принципе, по утрам в городе относительно спокойно, все основные протесты начинаются после обеда. Вечером жутко, потому что мы наблюдаем необоснованную жестокость.

Вчера в Серебрянке я видел три буса (микроавтобуса) с ОМОНом и два автозака. И, когда люди начали скандировать, со дворов начали заезжать люди в гражданском, в бусах, в различных машинах. Они начали выхватывать и избивать людей. Людей в Серебрянке было человек 300-400. Они просто скандировали, стояли на дороге, на остановках, на газоне. Машины блокировали передвижение, поэтому ОМОН, когда шел по дороге, просто бил по машинам, по стеклам, по зеркалам. Кто сигналил (в знак протеста) – ему старались максимально ударить машину.

– Как на это реагировали люди и прохожие?

– Я скажу так: слава богу, что включили интернет и на данный момент люди стали получать больше информации о том, что происходит. Пока в городе шок и паника – от той жестокости, которая происходит в городе.

– Чем вы можете объяснить эту жестокость со стороны силовиков?

– Наверное, эту жестокость ничем нельзя объяснить. У меня есть информация от семьи сотрудника милиции: что выходят люди, которым платят по $5, и в основном это украинцы и русские, а все нормальные белорусы сидят дома. Это та информация, которая у них в семье звучит, соответственно, такая информация, скорее всего, доносится в МВД. Искажения совершенные!

– Но они в это верят?

– Ну если они так говорят – значит да, верят.

– Расскажите пожалуйста, что происходит по ночам в Минске?

– Ориентировочно до двух часов ночи все более активно. Если люди собираются массой – то их, к сожалению, разбивают, чтобы люди разбегались по дворам и улицам. Когда основной поток людей расходится, силовики стараются вылавливать людей маленькими группами и жестко их избивают и задерживают.

– Что при этом говорят? На основании чего задерживают, почему бьют?

– Ничего не говорят. Никто ничего не объясняет. Жестокость необоснованная. У людей дикий страх и чувство несправедливости.

– Вы лично видели раненых?

– Раненых я видел уже 9 августа, и вчера они тоже были. Мы стояли на метро «Проспект Рокоссовского», там были раненые. В ребят стреляли резиновой дробью, как уже три дня подряд.

– Как им оказывали помощь?

– Собственными средствами. Кто-то приносил бинты, у кого-то с собой была вода. Там были «скорые», но люди уже опасаются, боятся «скорых», потому что знают, что это может быть не «скорая».

– Потому что внутри может находиться спецназ?

– Да, это уже неоднократно замечали, в течение нескольких дней. Они просто едут в толпу, разгоняют, рассекают ее. Люди думают, что это медики, а там открыты форточки и люди в масках массово сидят внутри.

– Вы сегодня будете выходить на новые протесты?

– Да. И люди, которые со мной были, тоже пойдут. С сегодняшнего дня в Беларуси снова включили интернет, и у людей появился доступ к информации. Мне кажется, что, возможно, даже еще больше людей подтянется.

– А вам не страшно?

– Страшно, мне кажется, всем. Но когда ты понимаешь, что может кто-то из твоей семьи пострадать за то, что ты имеешь мирную, хоть и иную точку зрения – это же беззаконие! Так не должно быть: что в мирных людей, которые просто стоят на газоне, стреляют и жестко их избивают. Бояться вечером просто выйти, потому что тебя могут избить? Все люди в недоумении от происходящего.

– А во всеобщую забастовку в Беларуси вы верите?

– Что касается забастовок: на основных предприятиях в Беларуси люди работают возрастные, молодежь и активное население работают в частном секторе. Поэтому сложно побудить менее активное население остановить работу.

23:55