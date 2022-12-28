Путіністку, яка гнобила українців у Німеччині, витурили в рідні болота

Ображена рашистка видала порцію марення про те, що в Німеччині їй влаштували цькування.

Росіянка Юлія Прохорова, яка знущалася з українських біженців у Німеччині, повернулася до РФ після депортації. Про це рашистка повідомила у своєму Telegram-каналі.

“Коротше, я полежу в гарячій ванній (поки не можу звикнути, що в Росії це не розкіш), потім поїмо мої улюблені хінкалі, копчену мойву і рідні простори. Вибачте, я так про це мріяла”, — написала вона.

Ображена путіністка видала порцію марення про те, що в Німеччині їй влаштували цькування, в якому вона звинуватила, зокрема, і газету Bild.

Також видворена з Європи росіянка заявила, що вона повернулася, щоб змінити РФ. І додала, що вона – “опозиціонер, але народний”, що вона – “за інтереси Росії”.

Хто така Юлія Прохорова та які провокації вона влаштовувала

У серпні 2022 року росіянка Юлія Прохорова опублікувала відео, на якому чіплялася до українців з питанням “Чий Херсон?”. Вона сміялася і кричала їм услід “Слава Росії”.

Але карма прилетіла миттєво: Booking заблокував її аккаунт та скасував резерв на житло у Відні.

Потім був обшук в будинку росіянки в Нижній Баварії, у рашистки вилучили телефони й ноутбук. А пізніше її депортували з Німеччини. За даними ЗМІ, вона перебувала в цій країні без дійсної посвідки на проживання. // УНІАН