Пьяный россиянин избил жену на борту самолета Петербург-Анталия
В Турции задержали гражданина России за пьяный дебош на борту самолета.
Как сообщили в аэропорту Анталии, мужчина переборщил с алкоголем еще перед посадкой в самолет в Санкт-Петербурге. Уже в воздухе у него произошел конфликт с супругой.
«Мужчина выпил еще и набросился на жену с кулаками», — отметили в турецкой полиции.
Когда другие пассажиры попытались его успокоить, он набросился и на них. В результате скрутить буяна смогли только бортпроводники. После этого командир экипажа доложил о случившемся диспетчерам и после посадки самолета драчуна у трапа поджидали турецкие правоохранители.
В настоящее время россиянин находится в отделении полиции аэропорта. // МКTweet