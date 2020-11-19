Пьяный россиянин избил жену на борту самолета Петербург-Анталия

В Турции задержали гражданина России за пьяный дебош на борту самолета.

Как сообщили в аэропорту Анталии, мужчина переборщил с алкоголем еще перед посадкой в самолет в Санкт-Петербурге. Уже в воздухе у него произошел конфликт с супругой.

«Мужчина выпил еще и набросился на жену с кулаками», — отметили в турецкой полиции.

Когда другие пассажиры попытались его успокоить, он набросился и на них. В результате скрутить буяна смогли только бортпроводники. После этого командир экипажа доложил о случившемся диспетчерам и после посадки самолета драчуна у трапа поджидали турецкие правоохранители.

В настоящее время россиянин находится в отделении полиции аэропорта. // МК