Росія погрожує швейцарській газеті через карикатуру на Путіна

В статті є колаж з Путіним на унітазі.

Посольство Росії в Швейцарії готове звернутися в правоохоронні органи цієї країни через карикатуру на президента РФ Путіна, опубліковану в швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Про це йдеться в листі на ім’я головного редактора NZZ, повідомляє DW.

Приводом для звернення став матеріал, що опублікований на сайті видання 25 червня. Стаття була присвячена мемам, пов’язаним з війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій в підбірці міститься зображення Путіна з клоунським носом і малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом «Путін — військовий злочинець».

Інший твіт в статті зображує російського президента в його робочому кабінеті, коли він сидить на унітазі.

LB.ua