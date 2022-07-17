Росія погрожує швейцарській газеті через карикатуру на Путіна
В статті є колаж з Путіним на унітазі.
Посольство Росії в Швейцарії готове звернутися в правоохоронні органи цієї країни через карикатуру на президента РФ Путіна, опубліковану в швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Про це йдеться в листі на ім’я головного редактора NZZ, повідомляє DW.
Приводом для звернення став матеріал, що опублікований на сайті видання 25 червня. Стаття була присвячена мемам, пов’язаним з війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій в підбірці міститься зображення Путіна з клоунським носом і малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом «Путін — військовий злочинець».
Інший твіт в статті зображує російського президента в його робочому кабінеті, коли він сидить на унітазі.
I’m not saying someone close to him needs to poison his food, but …🤭
#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf
— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022
#Putin en su trono#putinmemes #putinmeme #putingenocida #ucrania pic.twitter.com/lHJjVJU04D
— Franklin Díaz 🇺🇦 🇪🇦 💙💛 (@franklindiazl) April 25, 2022