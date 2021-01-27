Российские силовики вломились к шаману Габышеву, не оставляющему идею «изгнания Путина», и увезли его в психушку

Якутского шамана Александра Габышева, который недавно анонсировал новый поход против Путина, задержали полицейские и увезли его в психдиспансер.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Алексея Прянишникова из «Правозащиты Открытки».

По его словам, Габышев не открывал полицейским дверь, тогда они сломали ее.

Он отметил, что дома у Габышева взломаны двери, раскиданы вещи, на полу много красных пятен, похожих на кровь.

Прянишников сообщил «МБХ медиа», что полиция пришла к Габышеву, вероятно, из-за того, что он не явился для отметки в психдиспансер.

«Мне удалось поговорить с сестрой Габышева, Екатериной. По всей видимости, визит связан с тем, что Александр не явился для отметки в психдиспансер. Екатерина подтвердила, что среди пришедших есть женщина-врач и какой-то высокий полицейский чин», — отметил Прянишников.

Ранее Александр Габышев объявил о новом походе на Москву. Поход начнется в марте 2021 года. Сторонники шамана будут передвигаться на автомобилях. «Дальше дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд. Некоторые ребята сюда ко мне приедут, по желанию, конечно, со мной отсюда начнут поход. Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд. Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами — это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать. Так что побыстрее будет наш поход — я на коне, вы на технике», — сообщил Габышев.

В 2019 году Александр Габышев организовал поход на Москву, чтобы там «изгнать Путина». Шаман считает президента России порождением темных сил, с которыми может справиться только шаман. В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. На него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истек срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву. В декабре шамана и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции.

Летом 2020 года Габышева принудительно отправили в психбольницу. Такое решение принял Якутский городской суд по иску психдиспансера, который выдал заключение, что Габышев опасен для себя и окружающих. В своем иске врачи заявили, что шаман страдает «переоценкой своей личности» и это якобы подтверждается тем, что он высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», и «призывал к свержению законно избранной власти». Впрочем, из больницы шамана довольно скоро выписали.

В соцсетях поход шамана стал одной из наиболее обсуждаемых тем 2019 года. В Рунете в честь Габышева начали слагать стихи. В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести. В начале ноября прошлого года в московском театре документальной пьесы «Театр.doc» поставили спектакль о Габышеве. Это была кукольная постановка с открытым финалом. // ZNAK