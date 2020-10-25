В ужасном ДТП в Ивановской области РФ погибли 5 человек

В УМВД по Ивановской области сообщили, что в страшном ДТП с BMW X3, который врезался в фонарный столб, погибли пять человек.

Водитель иномарки гнал с такой скоростью, что когда машина врезалась в столб, ее как фольгу обернуло вокруг этого столба. Одну из пассажирок выбросило из машины и ее тело нашли за много метров от места аварии в лесу.

«Пять человек погибло — трое парней и две девушки», — добавил представитель управления полиции.

Один из погибших 1999 года рождения, девушке было 18 лет, данные о других пассажирах устанавливаются. // МК