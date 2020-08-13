Российский полицейский похитил 1,8 млн. с банковского счета пенсионерки

Выборгский районный суд Петербурга приговорил участкового Василия Пискарева к трем годам лишения свободы за кражу 1,8 млн рублей с банковского счета пенсионерки.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Пискарев получил паспортные данные петербурженки 1939 года рождения. Полицейский передал информацию сообщникам, один из которых — сотрудник Сбербанка — узнал остаток по счету пенсионерки.

Затем обвиняемые подали онлайн-заявление на выпуск карты, привязанной к этому счету. Карту получила «неустановленная женщина», после чего со счета сняли 1,8 млн рублей.

Полицейского обвиняли в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК) и краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК). // Медиазона