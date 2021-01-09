Россиянка на Рождество до смерти забила 71-летнего отца пылесосом

В Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении 38-летней женщины по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Жительница Саратова подозревается в жестоком убийстве собственного отца.

Как сообщается на сайте регионального глава СКР, подозреваемая гостила на рождественские праздники у своего 71-летнего отца, проживавшего в городе Петровске Саратовской области. В ночь на 7 января между родственниками произошла ссора.

Сначала дочь нанесла отцу несколько ударов ногами, а затем схватила пылесос и проломила им родителю голову, из-за чего пенсионер через непродолжительное время скончался.

В настоящее время подозреваемая задержана. С ней проводятся следственные действия. // МК