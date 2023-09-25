Помер бос сицилійської мафії, засуджений за десятки вбивств, в тому числі відомих прокурорів

У лікарні помер бос італійської мафії Маттео Мессіна Денаро, який був засуджений за десятки вбивств, зокрема провідних прокурорів Італії.



Про це пише Bloomberg з посиланням на інформаційне агентство Ansa.

61-річний Мессіна Денаро був заарештований у січні після 30 років переховування. На момент арешту він хворів на рак. Мафіозі госпіталізували у серпні, він перебував у незворотній комі з п’ятниці.

Мессіну Денаро був визнаний винним у вбивствах антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно в 1992 році та терористичних нападах мафії в Римі, Мілані та Флоренції наступного року.

Він був одним із найрозшукуваніших злочинців Італії та вважався лідером сицилійської мафії після арештів Бернардо Провенцано у 2006 році та Сальваторе Ло Пікколо у 2007 році.

Нагадаємо, на початку вересня в Італії провели велику антимафіозну операцію за участі 600 правоохоронців. Запобіжні заходи у всій країні відбулися щодо 84 злочинців. // LB.ua