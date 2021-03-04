Россиянка отравила 39-летнего сына-инвалида

В Бердске Новосибирской области пожилая женщина пошла на преступление, то ли не выдержав многолетних мук, то ли из жалости.

Как пишет сайт KP.RU, 62-летняя местная жительница в день своего рождения убила 39-летнего беспомощного сына-инвалида и попыталась покончить с собой.

Согласно имеющимся данным, 2 марта женщина дала сыну, за которым ухаживала всю его жизнь, большое количество сильнодействующих лекарств, после чего решила убить и себя. Она оставила мужу записку: «Прости, мы устали». В ней же сообщала, что сын был согласен с таким исходом.

Погибшего сына и жену при смерти обнаружил ее муж, вернувшись домой. Вызванная скорая помощь оказалась бессильна помочь инвалиду, его мать госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. // МК