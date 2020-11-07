Россиянка зарезала сына, насиловавшего ее несколько лет

Еравнинский районный суд Бурятии вынес приговор пенсионерке, которая убила насиловавшего ее на протяжении нескольких сына, сообщает Байкал-Daily.

Родственники женщины часто отмечали, что она часто ходила с синяками и жаловалась на побои, причем после смерти младшего сына, который защищал ее от старшего, ситуация усугубилась.

Мужчина первый раз изнасиловал свою мать в 2011 году. После этого было еще несколько эпизодов насилия. В марте 2018 года сын пришел домой пьяным и агрессивным, мать пошла к знакомым искать ночлег, но те отказались. Тогда она вернулась домой, но сын начал приставать к ней. Женщина взяла нож и нанесла несколько ударов, от которых сын скончался.

Увидев, что сын не подает признаков жизни, женщина вызвала соседей. Те вызвали полицию и скорую помощь. Но было уже поздно – мужчину не спасли.

В итоге суд признал женщину виновной, но с учетом обстоятельств дела приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. // МК