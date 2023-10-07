Розвідка та служба безпеки Ізраїлю “проспали” напад бойовиків ХАМАС
Ізраїльська розвідка та служба безпеки “проспали” напад ХАМАС. Таку думку виданню “Нова газета. Європа” озвучив ізраїльський військовий експерт Давид Шарп.
“Колосальна трагедія, що сталася, — це найбільший провал спецслужб Ізраїлю. Напади такого масштабу не відбувалося багато десятків років. Ми спостерігаємо крах всієї рутинної концепції оборони кордону”, — каже аналітик.
Вважалося, що інженерних споруд достатньо, щоби до Ізраїлю не потрапляли невеликі групи. Великі операції мала виявляти і попереджати розвідка.
“Однак абсолютно раптово стався спочатку найбільший масований обстріл, а потім і масовий прорив на кордоні. Встановлений там паркан у кількох місцях просто підірвали і проникли з території сектору Гази на ізраїльську землю. ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю) абсолютно не був готовий до цього. Розвідка і служба безпеки проспали організацію дуже великого нападу. За це довелося розплачуватись кров’ю», – додає Шарп.
Палестинський терористичний рух ХАМАС атакував Ізраїль. Бойовики із сектора Гази провели масований ракетний обстріл і проникли на територію Ізраїлю через прикордонні райони. Є загиблі та поранені. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) у відповідь на ракетний обстріл почала контртерористичну операцію “Залізні мечі” в секторі Гази.
Армія оборони Ізраїлю каже, що «атакувала військові об’єкти та оперативні штаби бойовиків «Хамасу» в Смузі Газа», повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.
Щонайменше 900 людей отримали поранення в результаті масової атаки ХАМАС на Ізраїль. За даними влади, під час безпрецедентного нападу загинуло щонайменше 100 осіб.Tweet