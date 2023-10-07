Палестинський терористичний рух ХАМАС атакував Ізраїль. Бойовики із сектора Гази провели масований ракетний обстріл і проникли на територію Ізраїлю через прикордонні райони. Є загиблі та поранені. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) у відповідь на ракетний обстріл почала контртерористичну операцію “Залізні мечі” в секторі Гази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму першому після початку ракетних обстрілів зверненні до нації заявив, що країна перебуває у стані війни, і наказав звільнити поселення, куди проникли бойовики ХАМАС. Раніше війною те, що відбувається, назвав і міністр оборони Йоав Галант, давши вказівку провести набір в армію резервістів.

В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан. Міністр нацбезпеки Бен-Гвір віддав наказ набрати добровольців до сил правопорядку.

Бойовики захоплюють цивільних заручників та вивозять їх у сектор Газа щоб створити “живий щит”.

Бойовиками ХАМАС у своєму будинку захоплено і перевезено до Гази ізраїльського генерал-майора Німрода Алоні, який з 2020 і по серпень 2022 року командував 143-ю дивізією «Газу», що відповідає за оборону кордону з cектором. Про це пише Telegram-канал Центру аналізу стратегій та технологій (Центр АСТ).

Ізраїль цієї інформації не підтверджував.

Десятки винищувачів ЦАХАЛу за останні години завдали ударів по 17 військових комплексах і 4 оперативних командних центрах, які належать ХАМАС у секторі Гази. ХАМАС атакував електростанцію Рутенберг, другу за величиною в Ізраїлі. Вона розташована на узбережжі Середземного моря, у місті Ашкелон. ЗМІ опублікували фото, на якому видно стовпи диму над територією електростанції після удару.

У східному Єрусалимі кілька молодих людей вийшли на вулиці з прапорами палестинського руху, розповіли місцеві жителі. Ізраїльським військовим довелося застосувати сльозогінний газ. Про заворушення також повідомляли на Західному березі річки Йордан.

Між сторонами почалися переговори про долю захоплених заручників. Зустріч відбувається в місті Офакім у південній частині Ізраїлю. Точна кількість заручників невідома. За повідомленнями в соцмережах, узятих у полон ізраїльських військових вивозять на машинах у сектор Газа.

Ізраїлю поки що не вдалося повернути жоден з атакованих бойовиками регіонів на півдні країни. ЗМІ називають напад ХАМАС несподіваним і безпрецедентним за своїм масштабом за багато років.

Лідер ХАМАС помолився молиться за успіх бойовиків.

По сектору Газа почали пускати ракети. Сили Ізраїлю стверджують, що б’ють по позиціях ХАМАС.

З початку чергового загострення конфлікту на Близькому Сході ще у 2021 році, коли бойовики Хамас випустили по Ізраїлю майже 1000 ракет, Росія спробувала виступити в ролі арбітра між Ізраїлем і рухом ХАМАС, який контролює сектор Газа. Руху, визнаному терористичним у США, ЄС та Ізраїлі, є дуже важливою підтримка Росії. Керівники ХАМАСу багато разів зустрічалися з представниками російського МЗС, включаючи його голову Сергія Лаврова.

Російські дипломати тоді у травні 2021 року, після того, як війна в Ізраїлі спалахнула з новою силою, відкрито встали на сторону Палестини та бойовиків руху ХАМАС.

ХАМАС увесь час продовжує війну з Ізраїлем; при цьому лідери руху вважають, що їх підтримують усі палестинці. Головним методом бойовиків руху залишається залякування мирного населення, щоби змусити Ізраїль піти на компроміс.

Сьогодні в РФ звинуватили Захід у атаці бойовиків на Ізраїль: