Штраф до 5000 євро. Українців попередили про правила роботи в Німеччині

За нелегальну роботу в Німеччині покарання загрожує як найманим працівникам, так і роботодавцям. Штрафи сягають тисяч євро.

При цьому незнання закону не звільняє від відповідальності, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку німецько-української асоціації “Українці в Німеччині/Ukrainian Future”.

“Якщо ви не знали, що працюєте нелегально, ви все одно понесете покарання. Що саме на вас чекає, залежить від того, як буде оцінена ваша вина – як адміністративне правопорушення чи як злочин”, – звертають увагу українців в асоціації.

За адміністративне правопорушення можна отримати штраф у розмірі до 50 000 євро. Таке покарання передбачене на випадок, якщо людина не зареєструє свій бізнес, не внесе свою фірму до ремісничого реєстру, не надасть потрібні документи або надасть їх надто пізно.

Якщо контролюючі органи приймуть рішення, що підприємець скоїв злочин, то в такому випадку загрожує вищий грошовий штраф або арешт.

“Наприклад, якщо ви “працевлаштували” найманих працівників і не сплачували за них внески до фонду соціального страхування або якщо у вас працювали іноземці без відповідного дозволу/потрібних документів, або їхні умови праці були гіршими, ніж у їхніх колег з Німеччини”, – попереджають українців.

За нелегальне працевлашування працівників можна отримати до 5 років ув’язнення, у важких випадках – навіть більше.

“Вас та вашого роботодавця також можуть звинуватити в ухиленні від сплати податків, якщо буде доведено, що ви працювали нелегально. За це можна отримати як фінансовий штраф, так і арешт. Якщо ви працюєте без відповідного дозволу, то отримаєте грошовий штраф до 5000 євро”, – пояснюють в “Ukrainian Future”.