Соратники Навального нашли в медкарте из омской больницы доказательства его отравления «Новичком». И назвали имя «важнейшего члена команды убийц»

Фонд борьбы с коррупцией ( ) выпустил расследование, посвященное боевым ядом из группы «Новичок».

Команда Алексея Навального утверждает, что нашла «важнейшего члена команды убийц», участвовавших в отравлении политика в августе 2020 года. По их данным, это Валерий Николаевич Сухарев, который работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. В ФБК заявили, что в двухнедельный период до и после отравления Навального Сухарев «непрерывно разговаривал по телефону с уже известной нам бригадой отравителей».

Так, он 46 раз общался с координатором спецоперации Олегом Таякиным, 11 раз звонил Станиславу Макшакову из Института криминалистики ФСБ, которого The Insider, Bellingcat и CNN называли руководителем группы отравителей. Также он общался с другими участниками спецоперации. Всего же, по информации фонда, Сухарев ездил по России с Навальным минимум 15 раз.

Имя Валерия Сухарева также упоминалось в расследовании об отравлении писателя Дмитрия Быкова в 2019 году, которое накануне, 9 июня, выпустили Bellingcat и The Insider. По сведениям участников расследования, Сухарев несколько раз летал за Быковым, но в день предполагаемого отравления в Новосибирске отсутствовал.

В ФБК также заявили, что медицинские документы Навального из больницы в Омске, где он находился после отравления, «были сфальсифицированы при выдаче с целью скрыть реальную картину». 2 ноября 2020 года юристы фонда Иван Жданов и Вячеслав Гимади приехали в омскую больницу и попросили предоставить им карту Навального, но им отказали, сказав, что карта находится в архиве.

Иван и Слава не удовлетворились таким ответом, сами пошли в этот самый архив и попросили выдать им медкарту. В их руках было самое мощное оружие из доступных. Они сказали, что все согласовано с начальством. Добро получено. И благодаря волшебной фразе, паролю, который открывает в России все двери, им разрешили сфотографировать все, что было в архивах на тот день.

Спустя месяц представителям фонда выдали ту же медицинскую карту, в которой заменили несколько листов. Из карты в том числе пропал лист с данными биохимического анализа крови Навального из НИИ Склифосовского. В этом документе, говорится в публикации ФБК, «зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы». «Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления в 100% случаев», — говорят авторы расследования. Судя по фотографии результатов анализа, кровь Навального направили на исследование 25 августа 2020 года, на следующий день после того, как берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Навального отравили.