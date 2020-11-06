Спецсуд в Гааге арестовал президента Косово, обвиняемого в совершении военных преступлений

Президента частично признанного Косово Хашима Тачи, которого обвиняют в совершении военных преступлений, задержали и взяли под стражу в Гааге.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специальную прокуратуру Международного суда по преступлениям в Косово.

«После ареста прокурором-специалистом 4 и 5 ноября Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи были переведены в следственный изолятор Специальной палаты Косово в Гааге 4 и 5 ноября», — говорится в сообщении.

Судья досудебного производства Косовского спецсуда подтвердил обвинительные заключения против Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи 26 октября 2020 года.

Напомним, лидер частично признанного Косово Хашим Тачи из-за обвинения в совершении военных преступлений, подтвержденных Специальным судом по Косово в Гааге, подал в отставку.

В четверг Специальный суд по Косово также подтвердил обвинения, выдвинутые бывшему спикеру парламента частично признанного Косово Кадри Весели, в совершении военных преступлений.

Справка УНН: Специальный суд по Косово учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косово. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованная 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены «Освободительной армии Косово» в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также к торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.