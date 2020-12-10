США нанесли санкционный удар по Кадырову

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ряда организаций, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Минфина США.

Санкции США будут действовать в отношении ФК «Ахмат», ООО «Чеченские минеральные воды», Фонда имени Ахмата Кадырова, компании «Абсолютный Чемпионат Ахмат», ООО «Мегастройинвест», бойцовского клуба «Ахмат». В список включены также Рамзан Кадыров, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и более десяти других человек.

Причина санкций, введенных в рамках глобального акта Магнитского, — нарушение прав человека.

Напоминаем, Путин подписал указ о присвоении Кадырову воинского звания генерал-майор. Ранее глава Чечни обратился к президенту Украины Зеленскому, пригрозив ему «личной местью» за то что на Донбассе не прекращается война. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»