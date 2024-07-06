Хто такий новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан

За Пезешкіана проголосували 16,3 млн виборців, а його конкурент отримав 13,5 млн голосів.

Політик-реформатор Масуд Пезешкіан переміг у другому турі президентських виборів в Ірані 5 липня проти ультраконсервативного кандидата Саїда Джалілі і стане дев’ятим президентом Ісламської Республіки Іран.

Колишній міністр охорони здоров’я Пезешкіан протягом останніх 16 років представляв в іранському парламенті провінцію Західний Азербайджан, де більшість населення становлять етнічні азербайджанці, пише «Радіо Свобода».

У першому турі президентських виборів в Ірані 28 червня Пезешкіан лідирував серед чотирьох кандидатів, отримавши 42,5% голосів виборців, а вже 5 липня набрав 53,6%.

Незважаючи на понад 20 років у політиці, Пезешкіан не стикався зі звинуваченнями в корупції і не був причетний до політичних скандалів.

Чоловік народився в іранському місті Махабад у провінції Західний Азербайджан, де більшість населення становлять курди, тому вільно розмовляє курдською та азербайджанською мовами.

Він отримав освіту лікаря і Пезешкіан пішов на фронт під час ірано-іракської війни 1980-88 років, щоб воювати і служити медиком. Після закінчення участі у бойових діях він спеціалізувався на кардіохірургії.

69-річний Пезешкіан також працював в академічних колах, очолюючи Тебрізський університет медичних наук із 1994 по 1999 рік.

Невдовзі після закінчення роботи в університеті Пезешкіан пішов у політику, переїхав у 2000 році в Тегеран, де отримав посаду заступника міністра охорони здоров’я в уряді тодішнього президента Мохаммада Хатамі.

У 2001 році Хатамі призначив Пезешкіана міністром охорони здоров’я. Через два роки парламент безуспішно намагався оголосити імпічмент Пезешкіану. Серед його недоліків критики називали погану кадрову політику та нераціональне використанням позики Світового банку.

У 2008 році, через три роки після відходу з уряду, Пезешкіан балотувався до парламенту і посів перше місце у виборчому окрузі в Тебрізі. Він обирався п’ять разів поспіль на чотирирічні терміни.

Із 2016 по 2020 рік − коли помірковані та реформісти контролювали законодавчий орган − Пезешкіан був одним із двох віцеспікерів парламенту.

У 2013 році Пезешкіан балотувався на посаду президента, але вибув, не підтримавши жодного кандидата. Він знову спробував щастя у 2021 році, але був дискваліфікований Радою опікунів − конституційним наглядовим органом, який також перевіряє кандидатів, що беруть участь у виборах.

Пезешкіан часто читає Коран і є експертом з “Нахджул Балага” − збірки проповідей і висловлювань, які приписують першому шиїтському імаму Алі. Книга посідає особливе місце серед шиїтів в Ірані.

Колишній міністр охорони здоров’я критикував політику Ісламської республіки щодо примусового носіння хіджабу, попереджаючи у 2023 році, що це лише заохочує людей до ненависті до релігії.

Він висловив відкритість до переговорів із Заходом і в минулому критикував скандування, спрямовані проти інших країн, зокрема США.

Але Пезешкіан також виступав на підтримку принципів Ісламської республіки і наполягав на необхідності дотримуватися політики, викладеної Верховним лідером Аятолою Алі Хаменеї – діяча, яка підтримав Владіміра Путіна у його війні проти України.

Раніше цього року Пезешкіан заявив, що завдяки втручанню Хаменеї його не дискваліфікували на парламентських виборах у березні.

Також він виступав на захист прав меншин, але його критики звинуватили його в потуранні націоналістичним настроям серед етнічних азербайджанців Ірану, хоча політик заперечує це.

На думку політологів, перемога Пезешкіана може сприяти прагматичній зовнішній політиці та зменшенню напруги через переговори з великими державами щодо відновлення ядерної угоди 2015 року, а також покращити перспективи соціальної лібералізації та політичного плюралізму в Ірані.

Чи стануться в політиці Ірану якісь суттєві зміни після загибелі президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хусейна Аміра Абдуллахіана? Для українців це запитання не пусте, оскільки Тегеран є військовим і політичним союзником Росії. // Дзеркало тижня