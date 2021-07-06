Трагически погиб вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии

Еще в мае Латвия отмечала большой хоккейный праздник – проведение чемпионата мира. От латвийской сборной ждали неожиданных результатов, однако пробиться в плей-офф из группы с Канадой, США, Финляндией и Германией изначально было непросто.

Эксперты БК Zenit давали коэффициент 15.00 на то, что сборная Латвии окажется в 1/4 финала.

В итоге, Латвия завершила чемпионат на групповой стадии, оказавшись на шестом месте. И всё-таки латвийская команда запомнит старт турнира, когда сборная всухую обыграла канадцев со счетом 2:0. Голкипер латышей Матисс Кивлениекс отразил тридцать восемь бросков по своим воротам и стал одним из героев матча. Он уже два сезона играл в КХЛ за «Коламбус» и готовился стать основным голкипером команды. Однако в июле его жизнь оборвалась…

Что произошло?

О гибели Кивлениекса официально объявила Латвийская хоккейная федерация. Позже издание Delfi сообщило, что Матисс отмечал День независимости США вместе с еще рядом лиц из системы «Коламбуса». В ходе празднований прогремел запланированный салют. Один из снарядов оказался бракованным и попал вратарю в область груди, это и послужило причиной смерти.

Затем «Коламбус» опубликовал свою версию событий. Клуб сообщил, что к гибели Кивлениекса привел несчастный случай – травма головы при падении. В «Коламбусе» также отметили, что шокированы и опечалены утратой Матисса, клуб выражает глубочайшее сочувствие его матери Астриде, его семье и друзьям в этот опустошительный момент.

Издание The Athletic опубликовало новые детали – оказывается, Кивлениекс с несколькими друзьями выбегал из джакузи из-за неисправного фейерверка. Затем вратарь поскользнулся, а затем ударился головой, из-за чего вскоре скончался.

Национальная федерация Латвии также выразила глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Матисса.

Звёздное будущее

У Кивлениекса были неплохие шансы в будущем стать первым номером «Коламбуса». Он является воспитанником хоккейной школы «Пардаугава». Он очень рано уехал в Северную Америку получать хоккейное образование. Шестнадцати лет Матисс выступал в местных минорных лигах, то так и не сумел попасть на драфт НХЛ. Скауты «Коламбуса» заметили вратаря четыре года назад и пригласили в систему «Блю Джекетс». В его активе восемь матчей в КХЛ за два сезона.

После чемпионата мира в Латвии Кивлениекс приехал в Мичиган, чтобы подготовиться к новому сезону. Матисс занимался вместе с Элвисом Мерзликиным из сборной Латвии под руководством экс вратаря «Детройта» Мэнни Легаси.