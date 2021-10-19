Супружеская пара несколько лет держала людей в рабстве, избивала и морила голодом

В округе Фейер (Венгрия) супружеская пара была задержана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном лишении свободы и использованию рабского труда.

Об этом сообщил портал 168 Óra.

По предварительным данным, несколько мужчин на протяжении нескольких лет работали на семью бесплатно. Им приходилось содержать в чистоте около десяти лошадей, кормить домашних животных и выполнять другую работу по дому. За это им давали кусок хлеба, изредка добавляя масло. Деньги им никогда не давали.

Полицейские не уточняют, как именно они попали в рабство в мужчине и его жене. Им приходилось работать в день до 14-18 часов, еды было мало, поэтому все они были сильно истощены.

Большинство «рабов» жили в сгоревшей части дома, у которого нет крыши, воды и отопления. Еще одни мужчина проживал в сломанном микроавтобусе. Мылись они во дворе.

Супруги забрали у них мобильные телефоны и паспорта. У лишенных свободы мужчин были выбиты зубы и сломаны носы. Эксплуататоры регулярно угрожали им и серьезно избивали. // МК