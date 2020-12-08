Сын российского миллиардера найден голым и мертвым в Подмосковье

На днях так же погиб 17-летний юноша

Сайт KP.RU сообщает о трагической гибели в Московской области наследника одного из успешных российских бизнесменов.

По информации издания, на днях в полицию обратился миллиардер, имеющий дом в элитном поселке под Истрой. Мужчина сообщил, что только что вернулся из деловой поездки и обнаружил, что с его 22-летним сыном случилась беда.

В публикации говорится, что бизнесмен зашел в комнату к сыну и увидел того лежащим голым на полу. В руках у молодого человека был пластиковый пакет. Позднее в комнате нашли воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалку.

Прибывшие на место медики скорой помощи ничем помочь уже не могли: смерть наступила за четыре дня до обнаружения тела.

Предварительная причина кончины молодого человека — передозировка наркотиками.

По информации «МК», за два дня до смерти сына бизнесмена в квартире на улице Боженко в Москве был найден 17-летний юноша, скончавшийся при похожих обстоятельствах. Подросток также был найден голым, при нем был пакет. Есть версия, что обе смерти могли быть связаны — например, через интернет, где погибшие могли посещать один и тот же опасный ресурс.