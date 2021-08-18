«Талибан» зовет «Аль-Каиду» строить в Афганистане «колыбель джихада»

Террористы всех мастей могут объединиться в захваченной исламистами стране.

Захватившие Афганистан лидеры «Талибана» предложили террористам из «Аль-Каиды» обосноваться на территории страны и создать в ней «колыбель джихада».

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на доклад Министерства обороны США.

В отчете управления генерального инспектора Пентагона говорится, что все достижения 20-летней военной кампании США и их союзников в Афганистане, начатой в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, пошли насмарку.

Теперь, когда «Талибан» вернулся к власти у выжатой из Афганистана «Аль-Каиды» снова появилось безопасное место для организации массовых убийств.

«Талибан» продолжал поддерживать отношения с «Аль-Каидой», предложив террористической группировке убежище в Афганистане», — говорится в документе.

Также в докладе говорится, что политической нестабильностью и ростом насилия после выхода сил Запада из страны также воспользовались в террористической группировке ИГИЛ.

В Пентагоне комментировать данную информацию отказались. // УНИАН