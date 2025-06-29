У Будапешті сотні тисяч людей попри заборону кремлівської маріонетки Орбана вийшли на марш ЛГБТК+

За попередніми оцінками, у Будапешті на марш ЛГБТК+ вийшли 200 тис. людей.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Тисячі людей вийшли на вулиці Будапешта, нехтуючи забороною угорського уряду на проведення прайду.

Організатори підрахували, що зібралася рекордна кількість людей, яка значно перевищила очікувану явку в 40 тис. осіб.

«Важко оцінити, бо на Будапештському прайді ще ніколи не було стільки людей», – сказала президентка прайду Вікторія Радвані.

Раніше цього місяця поліція оголосила, що виконає накази уряду та заборонить марш.

Мер Будапешта Гергей Карачонь заявив, що марш став символом невдоволення урядом, який давно стикається з критикою за послаблення демократичних інституцій та поступовий підрив верховенства права.

«Уряд завжди бореться з ворогом, від якого він має захищати угорський народ», – сказав Карачонь.

Раніше угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд, проте не буде цього робити, адже його країна – цивілізована.

Нагадаємо, парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проведення прайдів ЛГБТК-спільноти і дозволяє використовувати програмне забезпечення для розпізнавання обличь учасників таких заходів.

Закон був прийнятий 136 голосами, проти висловились 27 депутатів.

Парламент ухвалював документ за прискореною процедурою – його внесли лише вчора.

Новий закон вносить поправки до закону про зібрання, щоб визначити правопорушенням проведення або відвідування заходів, які суперечать законодавству Угорщини про «захист дітей». Також він забороняє «зображення або пропаганду» гомосексуалізму серед неповнолітніх до 18 років.

За відвідування ЛГБТ-прайду парламентарі встановили штраф до 200 тис. угорських форинтів (546 доларів), які держава має спрямувати на той самий «захист дітей».