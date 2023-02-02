У Франції затримали мафіозі «Ндрангета», який переховувався 17 років

У Франції під час спецоперації був затриманий мафіозі клану калабрійської мафії «Ндрангета» Едгардо Греко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Греко, який переховувався від правосуддя ще з 2006 року за подвійне вбивство для клану «Ндрангета» в Козенці в 1991-му році, був засуджений до довічного ув’язнення за скоєні злочини.

На його ім’я був виданий прокуратурою Катандзаро європейський ордер на арешт.

Зазначається, що Греко був ідентифікований і заарештований воєнізованою поліцією карабінерів Оперативного департаменту Козенци в рамках розслідування, яке координується Управлінням по боротьбі з мафією району Катандзаро.

За словами співрозмовників, нині готується запит на його екстрадицію.

«Ндрангета» — велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії. Хоча «Ндрангета» не така відома, як сицилійська Коза Ностра і неаполітанська Каморра, вона є однією з найвпливовіших злочинних організацій у світі.

Як повідомляв Укрінформ, у середині січня італійська поліція оголосила про арешт боса сицилійської мафії “Коза Ностра” Маттео Мессіна Денаро, який був у бігах протягом 30 років.