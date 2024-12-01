У Грузії силовикам не вдалось розігнати мітингарів, у Тбілісі продовжується протест
Людей відтіснили від будівлі парламенту.
#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ
— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 30, 2024
Зазначається, що мітингарі після кількох серій атак із водометами та сльозогінним газом відступили з проспекту Руставелі, де розташована будівля парламенту. Зараз вони перебувають на проспекті Чавчавадзе, біля будівлі першого корпусу Тбіліського державного університету. Кілька днів тому силовики розігнали там наметове містечко.
Нагадаємо, у Грузії проходять масштабні протести проти відмови уряду від євроінтеграції. Проти мітингарів спецназ застосував сльозогінний газ і водомети. Повідомлялось також про затриманих учасників акції. У відповідь на насильство силовиків протестувальники застосовують феєрверки. // Дзеркало тижня
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