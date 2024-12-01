У Грузії силовикам не вдалось розігнати мітингарів, у Тбілісі продовжується протест

Людей відтіснили від будівлі парламенту.

#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 30, 2024

Зазначається, що мітингарі після кількох серій атак із водометами та сльозогінним газом відступили з проспекту Руставелі, де розташована будівля парламенту. Зараз вони перебувають на проспекті Чавчавадзе, біля будівлі першого корпусу Тбіліського державного університету. Кілька днів тому силовики розігнали там наметове містечко.

Також вказується, що цієї ночі силовики не били протестувальників. Своєю чергою “Ехо Кавказу” повідомляє , що у ході протесту постраждав фоторепортер Reuters та суспільного мовника Іраклій Геденідзе. Ймовірно, йому в ногу потрапила піротехніка.

Нагадаємо, у Грузії проходять масштабні протести проти відмови уряду від євроінтеграції. Проти мітингарів спецназ застосував сльозогінний газ і водомети. Повідомлялось також про затриманих учасників акції. У відповідь на насильство силовиків протестувальники застосовують феєрверки. // Дзеркало тижня