У Карлових Варах чоловік мастурбував під час їзди велосипедом і нападав на жінок

Прес-секретар поліції Якуб Копржива повідомив 15 вересня про розвиток подій у цій справі. На початку вересня поліція звернулася до громадськості з проханням встановити особу підозрюваного, який було зафіксовано камерами спостереження в середині серпня.

За словами очевидців, чоловік підходиd до жінок, що проходять повз, і просити допомогти з мастурбацією. На одну з них він напав. Жінка почала захищатися, штовхатися і кричати і тоді підозрюваний втік.

Після цього почалися пошуки та звернення до ЗМІ, і в середу поліцейським вдалося затримати підозрюваного із Соколівського району в одній із квартир у Пльзені.

“Комісар поліції подав клопотання прокурору про внесення подання про взяття обвинуваченого під варту, який його задовольнив”, – сказав Копржива, додавши, що злочинцеві загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Карлові Вари друге найпопулярніше серед туристів (після Праги) чеське місто. А ще тут кожен третій будинок за власника має росіянина. Самі ж чехи інколи жартома називають місто «Російські Карлові Вари».