У Москві жінка подала на власного сина донос у поліцію, через те, що він почав вивчати українську мову. Поміж інших захоплень сина, що викликали занепокоєння у матері, були заняття у тренажерному залі, читання Корану, вивчення будови дронів, снарядів та мін.

Про це повідомляє прокремлівський канал Mash.

Раніше 24-річний хлопець нічим подібним не цікавився. Але після того, як він поїхав на заробітки на Далекий Схід, через дев’ять місяців молодий чоловік повернувся з новими інтересами, які не сподобалися його матері.

«Раптом захопився пробіжками, залізом, а також літературою про озброєння — виключно українською мовою. Зубрить мову, на дозвіллі почитує Коран», – пишуть прокремлівські ЗМІ.