У Польщі українці можуть отримати гроші на лікування зубів: що слід зробити

У Польщі введено нову пільгу для людей, які мають медичне страхування

З 3 січня 2025 року у Польщі запроваджено нову пільгу для людей, які сплачують медичне страхування – 600 злотих (6138 грн) на стоматологічні послуги, що фінансуються Національним фондом здоров’я (NFZ). Про це пише видання inPoland.

На що можна використати пільгу

Пільга покриває широкий спектр стоматологічних послуг, які раніше могли бути фінансово обтяжливими для пацієнтів. Панорамну рентгенографію (пантомограму) зубів, щелеп та верхньощелепних пазух, яку можна зробити раз на п’ять років. Профілактичні процедури, включаючи видалення зубного каменю та регулярні огляди ротової порожнини (тричі на рік).

Як скористатися програмою

Щоб отримати безкоштовні стоматологічні послуги за новою програмою, необхідно:

Бути застрахованим у Національному фонді здоров’я (NFZ),

Отримати направлення від лікаря-стоматолога.

Направлення має містити обґрунтування потреби проведення обстеження. Використання пільги дозволяє уникнути значних витрат на приватні стоматологічні послуги.

Огляд ротової порожнини коштує 80−100 злотих (818-1023 грн) за візит.

Видалення зубного каменю – 150−250 злотих (1534-2557 грн).

Панорамна рентгенографія – до 200 злотих (2046 грн).

До слова, польська мінімальна зарплата перевищує українську майже в шість разів. З 1 січня в Польщі, працюючи повний робочий день, можна отримувати не менше 4666 злотих на місяць (приблизно $1120). // Главком