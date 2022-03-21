Росія скасовує безвіз для японців на південні Курили і відмовляється від переговорів із Японією щодо мирного договору

Росія відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором і припиняє безвізові поїздки японців на південні Курили в якості відповіді на санкції за вторгнення в Україну.

Про це пише УНН з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства рф.

«Російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією за мирним договором через неможливість обговорювати підписання основоположного документа про двосторонні відносини з державою, що займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни», — заявили в російському МЗС.

«Прийнято рішення про припинення безвізових поїздок японських громадян на основі угод про безвізові обміни між південними Курильськими островами Російської Федерації і Японією від 1991 р. І про максимально полегшені відвідини колишніми японськими жителями Південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 р», — сказано в заяві.

Крім того, російські «дипломати» повідомили, що рф виходить з діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах.

Російська сторона заявила також, що блокує продовження статусу Японії в якості партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва по секторальному діалогу.

Повідомляється, що зазначені заходи були прийняті «З урахуванням очевидного недружнього характеру введених Японією односторонніх обмежень проти Росії у зв’язку з ситуацією в Україні».