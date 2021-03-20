У Польщі затримали бус з українцями, які їхали з польськими документами на роботу до Чехії

У місті Кудова-Здруй прикордонники затримали 12 громадян України, які хотіли працювати на польських візах у Чехії.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на nadodrzanski.strazgraniczna.pl, усі затримані українці — це чоловіки віком 30-55 років. Вони їхали мікроавтобусом до Чехії.

В усіх затриманих були на руках “освядчення” про намір працевлаштуватися в Польщі, однак такий документ вони використали тільки для того, щоб перетнути кордон. Чоловіки зізналися, що з самого початку планували їхати на роботу до Чехії, а відтак навіть не контактували з польськими роботодавцями, від імені яких отримали “освядчення”.