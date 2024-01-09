У Польщі затримали білоруську шпигунку

Польща затримала білоруску за підозрою у шпигунстві та надання білоруським службам безпеки інформації про діаспору в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Польща, яка є центром західних військових постачань на Україну, заявляє, що стала головною метою російських шпигунів, звинувачуючи Москву та її союзника Білорусь у спробах дестабілізувати ситуацію.

“20 грудня 2023 року співробітниками органів внутрішньої безпеки затримано громадянку Республіки Білорусь за підозрою у шпигунстві на користь білоруської спецслужби – Комітету державної безпеки Республіки Білорусь”, – йдеться у повідомленні Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

За даними агентства, протягом кількох місяців білоруска надавала КДБ інформацію про членів білоруської діаспори, а також організації, які об’єднують білорусів та поляків білоруської національності.

Жінці звинуватили і помістили під варту на три місяці.

Шпигуни у Польщі

Раніше The Washington Post повідомляло, що Росія за допомогою інтернету вербує шпигунів у Польщі. Таким чином країна-агресор намагається відстежити постачання зброї в Україну та порушити їх.

У листопаді в Польщі звинуватили 16 осіб зі шпигунської мережі, яка працювала на російські спецслужби. Угруповання діяло в різних польських містах з січня до березня 2023 року.