У Путина переживают за свою «оппозицию» в Украине

В Кремле сделали заявление из-за обысков возле офиса политической партии «Оппозиционная платформа — За життя». В РФ назвали это репрессиями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он заявил, что есть опасения, что это будет продолжаться.»Есть опасения, что реакция (на оппозицию, — ред.) будет дальше набирать обороты в Украине», — сказал он.

Как сообщалось, вчера украинские правоохранители провели обыски возле офиса ОПЗЖ. Там обнаружили микроавтобус, на котором скрылись участники стрельбы вблизи застройки в Голосеевском районе Киева.

Как сообщалось, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась. // РБК-Украина