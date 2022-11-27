У супругов из РФ, задержанных в Швеции по подозрению в шпионаже, нашли квартиру в одном доме с ГРУшниками, причастными к отравлению Скрипалей

Основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс сообщил в твиттере, что расследователь Христо Грозев обнаружил «интересных соседей в Москве» у супружеской пары, задержанной в Швеции по подозрению в шпионаже.

Центр «Досье» и шведское издание Expressen утверждают , что задержанные — 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова. По словам Хиггинса, супруги и члены их семьи с 1999 года являются собственниками квартиры на улице Зорге, 36. Неизвестно, жили ли они когда-либо в этой квартире — вскоре после ее приобретения пара переехала в Швецию.

Одна из квартир в этом же доме зарегистрирована на сотрудника ГРУ Дениса Сергеева, которого подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Также известно, что Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергея Федотова, в 2015 участвовал в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева нервно-паралитическим веществом.

Также квартирой в доме 36 по улице Зорге владеет генерал-майор Андрей Аверьянов — глава войсковой части 29155 ГРУ. Эта войсковая часть известна как 161-й учебный центр, в котором сотрудники ГРУ проходят боевую подготовку. В ней военнослужащие проходят стрелковую подготовку, учатся радиосвязи и другим специальным дисциплинам.

Кроме того, указывает Хиггинс, в этом доме зарегистрированы генерал-майор ГРУ Андрей Ильиченко, известный «операциями по дезинформации», и другие служащие войсковой части 29155.