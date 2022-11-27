У супругов из РФ, задержанных в Швеции по подозрению в шпионаже, нашли квартиру в одном доме с ГРУшниками, причастными к отравлению Скрипалей
Основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс сообщил в твиттере, что расследователь Христо Грозев обнаружил «интересных соседей в Москве» у супружеской пары, задержанной в Швеции по подозрению в шпионаже.
Центр «Досье» и шведское издание Expressen утверждают, что задержанные — 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова. По словам Хиггинса, супруги и члены их семьи с 1999 года являются собственниками квартиры на улице Зорге, 36. Неизвестно, жили ли они когда-либо в этой квартире — вскоре после ее приобретения пара переехала в Швецию.
Одна из квартир в этом же доме зарегистрирована на сотрудника ГРУ Дениса Сергеева, которого подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Также известно, что Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергея Федотова, в 2015 участвовал в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева нервно-паралитическим веществом.
Также квартирой в доме 36 по улице Зорге владеет генерал-майор Андрей Аверьянов — глава войсковой части 29155 ГРУ. Эта войсковая часть известна как 161-й учебный центр, в котором сотрудники ГРУ проходят боевую подготовку. В ней военнослужащие проходят стрелковую подготовку, учатся радиосвязи и другим специальным дисциплинам.
Кроме того, указывает Хиггинс, в этом доме зарегистрированы генерал-майор ГРУ Андрей Ильиченко, известный «операциями по дезинформации», и другие служащие войсковой части 29155.
Хиггинс со ссылкой на документы шведских органов власти сообщает, что мужчину арестовали по подозрению в шпионской деятельности против США с 2013 года и против Швеции с 2014 года. Все это время супруги вели в стране бизнес по продаже промышленных технологий. Кроме того, имя россиянина фигурировало в списках советских дипломатов, которых в период с 1974 по 1983 год отстранили от работы за шпионаж.
Основатель Bellingcat отмечает, что в квартире на Зорге, 36 зарегистрирована их дочь, которая работает в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.
23 ноября стало известно, что полиция Швеции арестовала двух граждан России по подозрению в шпионаже. Обоих подозреваемых задержали в пригороде Стокгольма, у них в доме прошли обыски. Во время операции полиция использовала два вертолета.
По данным Aftonbladet, задержанные — эмигранты из России. Супружеская пара приехала в Швецию в конце 1990-х. Издание сообщает, что мужчина мог заниматься шпионажем последние 10 лет, а жена ему помогала. // Новая газета Европа