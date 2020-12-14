В России папаша избивал 6-летнего сына металлической трубой, а мамаша снимала это на видео

Мягкий приговор для домашнего тирана объяснили наличием малолетних детей

Домашний тиран, которого Кунцевский суд Москвы 14 декабря приговорил к тюремному сроку за избиение шестилетнего сына, так и не признал свою вину, несмотря на изобличающее видео. Ребенка, который не хотел отжиматься, мужчина колотил руками, ногами и металлической трубой.

34-летний уроженец Киргизии Элимбек Жунусов обвинялся в истязании несовершеннолетнего. Улики против домашнего изверга собрала его жена. На камеру смартфона женщина сняла видео, на котором ее муж жуткими методами пытается привить их шестилетнему сыну любовь к спорту. На страшных кадрах Жунусов, который перебивался в столице случайными заработками, хватает мальчика, бьет его сначала руками, а потом кидает на пол и продолжает избивать ногами. Затем в кадре появляется родственница, которая пытается успокоить ребенка. Но вместо того, чтобы увести малыша в другую комнату, женщина жестами просит его выполнить требования отца и начать отжиматься. Мальчик в истерике не может пошевелиться, и тогда горе-папаша достает из-за шкафа последний аргумент: длинную металлическую трубу. Жуткий ролик моментально облетел соцсети в России и Киргизии. Мать малыша — на тот момент беременная домохозяйка с сыновьями шести и четырех лет — сняла видео, чтобы пожаловаться отцу на поведение мужа.

Когда сцены домашнего насилия в квартире на Оршанской улице в Москве попали в Интернет, к делу подключились правоохранители. Жунусову грозило до семи лет тюрьмы. Но из-за малолетних детей, которых надо кормить, прокурор попросил для истязателя всего три с половиной года общего режима. Именно такой срок плюс штраф в 35 тысяч рублей и назначил суд. Жунусов вину не признал. защита намерена обжаловать приговор. // МК