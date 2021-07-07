Мешканець Берегівщини викрав із гаманця у відвідувача басейну 15 000 грн. і 300 євро

У понеділок, 5 липня, до поліції надійшло повідомлення від відвідувача басейну у селі Собатин Хустського району.

Чоловік розповів працівникам поліції, що залишив свої шорти з гаманцем у роздягальні. Він відпочивав у басейні кілька годин. По поверненню він зрозумів, що з гаманця зникли 15 тисяч гривень та 300 євро.

Поліція, в першу чергу, вивчила записи з камер відеоспостереження відпочинкового комплексу. Там чітко було видно, що в роздягалку зайшла група осіб. Один із цих чоловіків непомітно для інших забрав собі чужі кошти. Правоохоронці швидко розшукали підозрюваного. Ним виявився 25-річний мешканець села Арданово Берегівького району.

Всі викрадені кошти вже вилучено та буде повернуто власнику. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

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