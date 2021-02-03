В Подмосковье покончили с собой две подруги 18 и 19 лет

Тела нашли в квартире одной из них

Трупы двух девушек обнаружены во вторник днем в одном из домов в подмосковном Подольске. Предварительно речь идет о самоубийстве.

Как стало известно «МК», тела учащихся колледжа 18 и 19 лет обнаружили в 16.00 в квартире одной из них. Предварительный осмотр тела заставил предположить самоубийство. Это подтвердили и предсмертные записки, в которых подруги прощаются с родственниками.

По данному факту начато расследование.