Уровень жизни, цены и зарплаты в Румынии на начало 2021 года

Румыния является страной, входящей в Евросоюз. В ней цивилизация гармонически сочетается с великолепными природными ландшафтами. Экономика страны, объединяющая индустриально-аграрный строй и большое количество полезных ископаемых, дает возможность пребывать ей в довольно стабильной позиции. Эксперты компании Euro Group советуют рассматривать Румынию, как потенциальную страну для переезда. Оформив гражданство, тут можно успешно трудоустроиться, получить высококвалифицированное медицинское обслуживание, европейское образование, возможность без границ путешествовать по Еврозоне.

Экономика

В сегменте экономики основной упор делается на добычу газа и нефти. Кроме того, разрабатываются залежи угля, бокситов, марганцевой руды. Наряду с добывающей промышленностью работает и перерабатывающий сектор. Функционируют два порта, расположенные на Дунае и побережье Черного моря и требующие соответствующего транспорта, выпускаемого на судостроительных заводах. Следует учитывать, высокий, доходящий до 48% уровень безработицы, что затрудняет поиск работы.

Развивается сельское хозяйство с культивированием на пригодных для пахоты землях зерновых и масличных культур, картофеля, свеклы.

Виноградарство, садоводство, а также животноводство, приоритет в котором отдается выращиванию овец и свиней, укрепляется в Трансильвании, в Карпатах.

Одной из наиболее прибыльных экономических отраслей является туризм, где трудится, в основном, местное население. Эта сфера весьма перспективна для страны. В последнее время растет вливание в нее иностранных инвестиций. Недаром румынские Карпаты стали называть грядущими Альпами.

Строгий баланс экономической структуры страны удерживается благодаря сочетанию довольно развитой промышленной индустрии, аграрного сектора с привлечением инвестиций из других европейских государств.

Зарплата

Меньше всего, порядка 500 евро с оплаченными налогами, платят низкоквалифицированным работникам. Профессионалы же зарабатывают в среднем больше:

— управляющий на значимой должности – 2 200 евро;

— инженер – 2100;

— работник банка – 1250;

— врач – 1100;

— педагог – 950.

Конечно, оплата труда не столь высока, однако получение рабочей визы в Румынии предоставляет возможность ездить во все страны шенгена, что привлекает тех, кто прибыл сюда для трудоустройства.

Стоимость проживания

Если провести сравнение с большинством стран ЕС, то в Румынии вполне умеренные цены на продукты питания, что делает ее привлекательной для многочисленных туристов и мигрантов. На еду здесь, как правило, тратится 200-400 евро.

Стоимость же одежды и обуви почти такая, как и в других государствах Европы. Более дешево вещи знаменитых брендов можно приобрести лишь на распродажах.

Недорого обходится пользование интернетом и мобильной связью. Ежемесячно первый стоит около 7 евро при скорости 60 Мбит/сек, вторая – 5 евро за сервисный пакет, включающий звонки и сообщения.

Недороги походы в музейные заведения, замки, цена билетов в которые составляет от 1,5 до 6 евро. Причем для детей до 16 лет, студентов, пенсионеров, групповых экскурсий действуют скидки.

Одна поездка в общественном транспорте обходится порядка 40 центов. Можно купить проездной билет: за 5-7 евро на неделю, за 14 на месяц. Такси работает из расчета 40 центов за 1 км. Пользуется популярностью относительно недорогая аренда автомобиля, прокат которого в течение дня обойдется от 15 до 30 евро.

Недвижимость

Как и везде, стоимость аренды находится в прямой зависимости от местонахождения, состояния, площади жилья.

В центре города стоимость аренды квартиры за месяц составит 300-500 евро

В спальных районах – 200-350.

В отдельных случаях нужно платить еще порядка 100 евро за коммунальные услуги.

При покупке недвижимости 1 кв. м. в центральной части города начинает отсчет от 1200 евро, на окраинах – от 900-1000.

Медицина

Медицинские услуги для граждан страны бесплатны благодаря государственному финансированию больниц. Недочет румынской системы здравоохранения – отсутствие профилактики заболеваний, что отрицательно сказывается на здоровье людей.

Аптек достаточное количество, но их финансирование не удовлетворяет требованиям. Существует дефицит лекарств для социально незащищенных слоев населения, также не везде можно найти дорогие препараты.

В Румынии растет популярность санаторно-курортного лечения, а также проведения различных терапевтических методик омоложения и оздоровления, эстетической хирургии.

Получив гражданство этой страны, можно проживать в любом государстве ЕС, трудиться там без получения разрешения на работу.