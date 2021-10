В аэропорту Минска задержали журналистку телеканала «Белсат» и ее мужа

Власти Беларуси задержали журналистку телеканала «Белсат» Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко в ночь на субботу, 30 октября, в минском аэропорту.

Об этом информирует телеканал “Белсат”, передает УНН.

“Отец нашей коллеги поехал встречать ее с мужем. Он был в аэропорту в 2 часа и ждал до 5 часов утра, но так и не дождался. Когда начал спрашивать у пограничников и таможенников, ему отвечали, что никого не осталось, все прилетевшие уже вышли”, — информирует телеканал.

Сообщается, что после поисков отец Ирины поехал писать заявление об исчезновении дочери и зятя в Советское РУВД, куда его направили после звонка в службу 102.

В РУВД сотрудник стал проверять информацию и сообщил отцу, что Ирину и Александра задерживали сотрудники Первомайского РУВД за совершение якобы какого-то административного правонарушения.

На задержание Ирины Славниковой отреагировал и бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

This latest Lukashenka regime arrest of a journalist hopefully will factor into the sanctions the US and EU are reportedly preparing. @ACEurasia @ACGeoEcon https://t.co/ycJ5iNw9jd

— Daniel Fried (@AmbDanFried) October 30, 2021