В Беларуси возбудили дело против девушки погибшего в Киеве Виталия Шишова

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против девушки погибшего в Киеве главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Божену Жолудь обвиняют в призывах к протестам в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СК Беларуси .

«В августе 2021 года подозреваемая, находясь под посольством Беларуси в Украине, призвала к массовым беспорядкам с вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», — заявили в Следственном комитете.

СК Беларуси также приобщил к делу видео с акции под белорусским посольством в Киеве с соответствующими «призывами», которое было распространено различными СМИ.

«На это время девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение следственных и процессуальных действий», — добавили в Следкоме.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.