Розвідка Нідерландів заявила, що Росія готує диверсії на енергооб’єктах країни

Спецслужби вже деякий час попереджають, що також можливий таємний напад на інші життєво важливі об’єкти, наприклад, на пункти постачання питної води.

Росія хоче пошкодити енергопостачання Нідерландів, влаштувавши диверсії у Північному морі.

Про це заявив глава військової розвідки Нідерландів Ян Свілленс, передає Nos.

РФ спробувала скласти картку постачання енергоносіїв до країни. Декілька місяців тому російське судно намагалося зібрати дані про вітрові електростанції.

“Це було вчасно виявлено та адекватно розглянуто”, – сказав Свілленс. За його словами, тоді ворожий корабель перенаправили.

Глава розвідки додав, що такі дії РФ дають зрозуміти, що “загроза для Нідерландів є більша, ніж здається на перший погляд”. Крім вітрових електростанцій, Росія також зацікавлена у зборі даних про інтернет-кабелі та газопроводи.

За інформацією нідерландської розвідки, йдуть “підготовчі дії до заворушень і диверсій”. Спецслужби вже деякий час попереджають, що також можливий таємний напад на інші життєво важливі об’єкти, наприклад, на пункти постачання питної води.

Нагадаємо, уряд Нідерландів висилає 10 російських дипломатів із країни через те, що Москва використовувала дипломатичне прикриття для шпигунства. Також уряд вирішив тимчасово закрити генеральне консульство у Петербурзі. // LB.ua