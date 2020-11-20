В Британии двух украинцев арестовали за перевозку нелегалов

У побережья Великобритании за перевозку нелегалов задержали судно, в составе экипажа которого были граждане Украины. На сегодня два украинца арестованы.

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Национальной полиции Сергей Пантелеев, передает сайт ведомства.

По его словам, 18 ноября у побережья Восточной Англии пограничные силы Британии задержали рыболовецкое судно. На нем находились 69 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Европы.

Три члена экипажа, в том числе двое граждан Украины, арестованы по подозрению в содействии нелегальной миграции.

«Сейчас мы совместно с британскими коллегами проверяем возможность причастности транснациональных организованных группировок к функционированию этого канала нелегальной миграции. В то же время изучаем наличие вербовки и вовлечения украинцев в преступную деятельность. Мы уже неоднократно выявляли факты, когда наши граждане становились жертвами торговли людьми», — сообщил Пантелеев. // РБК-Украина