В Чехии воры вскрыли вагон с гуманитарной помощью для Украины

Чешская полиция расследует две идентичные кражи, произошедшие в городе Богумин (Моравскосилезский край). На местном вокзале злоумышленники вскрыли почтовые вагоны с гуманитарной помощью для Украины.

Первый инцидент произошел в июне, когда трое мужчин воспользовались стоянкой грузового поезда, грубой силой отогнули металлические двери и вскрыли металлическую решету на окне вагона, отмечает чешское издание vinegret.cz.

«Затем они проникли внутрь и забрали все, что попалось под руку. Например, детские подгузники, туалетные принадлежности, продукты питания длительного хранения и другие предметы. Злоумышленников удалось быстро разыскать и задержать. Ими оказались мужчины в возрасте 34, 25 и 26 лет», рассказала представитель краевой полиции Ева Михаликова.

По ее словам, общая сумма ущерба превысила 10 тыс. крон. Это значит, что ворам придется отвечать не по административной, а по уголовной статье. Всем троим грозит до 8 лет лишения свободы.

Второй инцидент произошел в конце июля. Здесь воры тоже действовали без какой-либо изобретательности и проникли в вагон при помощи грубой силы. Разыскать преступников пока не удалось.