В Эфиопии неизвестные убили трех сотрудников организации «Врачи без границ»
Три сотрудника гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) были убиты 24 июня в Эфиопии. Их тела нашли в районе Тыграй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила эту «ужасную атаку».
Об этом сообщила пресс-служба организации.
В заявлении MSF отмечается, что тела трех сотрудников организации — гражданки Испании и двух эфиопов — были обнаружены возле их автомобиля утром 25 июня. За день до этого они перестали выходить на связь.
«Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на наших коллег и будем неустанно пытаться понять, что произошло», — подчеркнули в организации.
Погибшие сотрудники «Врачей без границ» — 35-летняя Мария Эрнандес и двое граждан Эфиопии — помощник по координации Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремихаэль — днем 24 июня выехали в район Тыграй.
Убийство сотрудников MSF осудили в ВОЗ. В организации выразили соболезнования семьям погибших и призвали прекратить «ужасные атаки» на мирное население.
«Это (убийство сотрудников MSF — ред.) произошло всего через несколько дней после шокирующего нападения на мирных жителей на рынке недалеко от Мекеле. Эти атаки ужасны, и их нужно прекратить», — говорится в заявлении ВОЗ.
«Врачи без границ» — международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация. Оказывает чрезвычайную медпомощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф. Работает более чем в 70 странах мира. // РБК-Украина