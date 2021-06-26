В Эфиопии неизвестные убили трех сотрудников организации «Врачи без границ»

В заявлении MSF отмечается, что тела трех сотрудников организации — гражданки Испании и двух эфиопов — были обнаружены возле их автомобиля утром 25 июня. За день до этого они перестали выходить на связь.

«Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на наших коллег и будем неустанно пытаться понять, что произошло», — подчеркнули в организации.

Погибшие сотрудники «Врачей без границ» — 35-летняя Мария Эрнандес и двое граждан Эфиопии — помощник по координации Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремихаэль — днем 24 июня выехали в район Тыграй.

Убийство сотрудников MSF осудили в ВОЗ. В организации выразили соболезнования семьям погибших и призвали прекратить «ужасные атаки» на мирное население.

«Это (убийство сотрудников MSF — ред.) произошло всего через несколько дней после шокирующего нападения на мирных жителей на рынке недалеко от Мекеле. Эти атаки ужасны, и их нужно прекратить», — говорится в заявлении ВОЗ.