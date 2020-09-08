В Москве бандиты до смерти забили и закололи вилкой белоруса

В Москве полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве жителя Белоруссии возле Московского ипподрома, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что убийство было совершено вечером 6 сентября на улице Нижней.

Труп мужчины возле забора нашел охранник ипподрома. У белоруса в шею была воткнута вилка. У погибшего были найдены множественные травмы, нанесенные как руками и ногами, так и дубинкой.

По горячим следам правоохранительные органы задержали двух мужчин. Один из них уроженец Пензенской, а другой — Ростовской областей. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. // МК