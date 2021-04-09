В Мозамбике террористы обезглавили 12 иностранцев

В четверг, 8 апреля, в Мозамбике были найдены тела 12 иностранцев, убитых террористами в Мозамбике во время захвата города Палма. Как сообщает британская газета The Times, все жертвы входили в число заложников, удерживавшихся боевиками из группы, сотрудничающей с «Исламским государством» (ИГ) в отеле Amarula Lodge. Там от террористов укрывались в течение недели не менее 200 человек, в основном работники французской энергетической компании Total.

Полицейский Педро да Сильва рассказал журналистам, что люди, находившиеся в отеле, предприняли попытку прорваться на свободу. Это произошло 26 марта. Около 60 человек на 17 автомобилях покинули гостиницу и двинулись в направлении позиций правительственных войск, которые пытались взять под свой контроль Палму, захваченную террористами.

Однако боевики перехватили часть машин. Прорвались только 7 автомобилей. Террористы связали пытавшихся бежать иностранцев и обезглавили их под манговым деревом рядом с отелем.

Как сообщает The Times, правительственным войскам в итоге удалось выбить боевиков из города. Однако до сих пор остается неизвестной судьба примерно 100 иностранцев из тех, что находились в Amarula Lodge. Их поиски продолжаются.

Total эвакуировала всех своих рабочих из Палмы. В компании заявили, что сотрудники вернутся в город только после того, как им будет обеспечена полная безопасность.

Пока удалось опознать лишь двоих из тех, кого обезглавили террористы. Это британский подданный Филип Мауэр и гражданин ЮАР Эдриан Нел.

Палма привлекает ИГ своими газовыми месторождениями. Их разработкой занимается Totalпо договору с властями Мозамбика. Проект оценивается в 20 миллиардов долларов. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»