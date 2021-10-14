В Петербурге нашли мертвой 22-летнюю мать троих детей

В Санкт-Петербурге 22-летнюю мать троих детей нашли мертвой, к гибели женщины может быть причастен ее сожитель.

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По информации ведомства, подозреваемого задержали.

«В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и указал место сокрытия тела потерпевшей. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — отметили в СК.

По информации РЕН ТВ, женщина работала в салоне красоты. Ее младшего ребенка сожитель, как рассказала коллега погибшей, хотел отобрать. Коллега также отметила, что женщина жаловалась на сожителя. // МК